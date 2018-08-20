Жители микрорайона на Автозаводе выбираются в город через шиномонтаж

В редакцию NN.ru написала жительница микрорайона в границах улиц Малоэтажная, Палисадная, Живописная. По соседству с ними начали строить ЖК «Торпедо», и синий забор перегородил хорошую дорогу, по которой автомобилисты привыкли выбираться из частного сектора.

— Установили металлические ворота с обеих сторон и вывесили знаки «проезд запрещен». Ворота всегда находятся в закрытом состоянии, в результате чего жителям микрорайона приходится добираться до дома через «убитую» маленькую дорогу с поворота у виадука на Мостоотряд, где шиномонтаж и автомойка. Дорога не сделана, а посыпана срезанным асфальтом, которую кое-как закатали, — написала Ольга Морозова . — Наш район имел один въезд и выезд, так мы и его лишились, а получили проезд «через кусты». Предполагается, что закрыли нам проезд на весь период строительства жилого комплекса. А еще закрыли Мызинский мост, и все так же поедут через улицу Ореховскую, а там сейчас такие пробки, что по пятницам стоят на выезд часами. А что будет, когда люди вернутся из отпусков? Уже теперь даже в магазин лишний раз не съездишь, т. к. каждый раз стоять в пробке — это ужасно.

На запрос NN.ru в инспекции государственного строительного надзора Нижегородской области ответили, что застройщик — ООО «ГАСК-НН» — предоставил схема движения транспорта. Документ разработан специализированным монтажно-эксплуатационным управлением (СМЭУ) ГУВД Нижнего Новгорода и согласован с городским департаментом транспорта.

И — да, предполагается, что на время строительства транспорт будет ездить через улицу Мостоотряда. Но проезд должны оборудовать ограждением, дорожными знаками, светофорами и информационными аншлагами.

Юристы подтвердили, что права жителей в данном случае не нарушены, так как альтернативный проезд существует и согласован должным образом. Речь может идти только о качестве дороги.

— В рамках СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги. (СНиП 2.05.02–85) дорожное полотно должно отвечать требованиям безопасности с учетом профиля трассы и обеспечивать равномерный режим движения автомобиля с максимальной безопасной скоростью движения, оптимальные условия зрительного восприятия водителем параметров дороги и безопасность движения, — пояснила директор ООО КФ «ПРЕЦЕДЕНТ» Елена Никоненкова. — Таким образом, согласовывая схему движения транспорта в данном районе в связи со строительством, уполномоченные органы обязаны проверить возможность передвижения по дороге с учетом требований безопасности.

Если этот путь объезда стройплощадки не обеспечивает требований безопасности, считает юрист, то необходимо признавать незаконным действия уполномоченных органов, которые согласовали схему движения. Это можно осуществить через административный иск. А если возникают сложности со сбором доказательств, лучше обратиться в органы прокурорского надзора