Bugatti Divo готовится к премьере 

Менее, чем через неделю Bugatti продемонстрирует потрясающий новый суперкар. Divo, который будут собирать на базе Chiron, представят на мероприятии The Quail в Монтерее, и если тизеры хоть немного отражают реальность, он должен стать одним из самых хардкорных, экстремальных Bugatti. Чтобы еще больше подогреть интерес, Bugatti выпустила еще один тизер. На фотографии выше мы видим силуэт Bugatti Divo, прикрытый покрывалом. Конечно, призрачные очертания еще не дают нам много информации о том, как суперкар будет в итоге выглядеть. До сих пор мы видели логотип Divo, вышитый на алькантаре, задние фонари и часть аэродинамического элемента с французским флагом. Других подробностей у нас по-прежнему нет. Мы знаем, что у него будет много прижимной силы, но не знаем ничего про двигатель. Мы знаем, что каждый из 40 планируемых к выпуску суперкаров будет стоить почти 6 миллионов долларов, но не знаем, будут ли они входить в производственный план Chiron, ограниченный всего 500 экземплярами, или будет выступать как отдельная модель. Одним словом, дождемся 24 августа и все узнаем.