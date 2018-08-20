Президент Туркмении увяз в песках

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов провел тренировку в пустыне в рамках подготовки к ралли «Амуль-Хазар». Видеозапись тестового заезда опубликовала «Хроника Туркменистана».

Государственное информационное агентство ТДХ указало, что тренировка состоялась в одном из уголков пустыни Каракумы. Раллийный автомобиль, на котором Бердымухамедов рассекал по пустыне, был спроектирован и собран самим же президентом. «Теперь спортивный автомобиль полностью отвечает международным требованиям, предъявляемым к гоночным машинам», — сообщает ТДХ.

В ходе заезда машина увязла в песках, однако лидер Туркмении «проявил чудеса изобретательности», убрав песок перед колесами автомобиля и подложив под них сухие ветки пустынной растительности. Это позволило ему продолжить заезд.

Международное авторалли «Амуль-Хазар 2018» пройдет в Туркмении с 9 по 14 сентября.

В июне президент Туркмении собрал гоночную машину на основе собственных чертежей, а месяцем ранее принял участие в гонках на раллийных автомобилях и выиграл заезд у профессионального гонщика, что стало очередной победой Бердымухамедова в автогонках — в августе 2015 года он одержал победу на соревнованиях «Альфа-Ромео-2015».

В 2013 году президент принимал участие в конных скачках. Бердымухамедову удалось одержать победу, однако сразу после финиша лидер Туркмении рухнул с коня.