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Пропавшая пенсионерка погибла под колесами поезда
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Пропавшая пенсионерка погибла под колесами поезда 

Калуга 24 1 час назад
Фото: Калуга 24
76-летняя Анелия Ахметова, пропавшая 17 августа в Малоярославце, погибла. Об этом днем 20 августа сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Калуга», который все это время занимался поиском пропавшей пенсионерки. В пресс-службе УМВД России по Калужской области «Калуге 24» эту информацию подтвердили. Анелия Ахметова попала под поезд. Произошло это вечером 17 августа в Малоярославецком районе недалеко от села Коллонтай. Женщина шла по путям и не реагировала на сигналы, которые ей подавал машинист. Установить личность погибшей удалось лишь сейчас, так как тело было сильно изуродовано, а никаких документов при ней не было.
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