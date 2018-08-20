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С Юрловского проезда вывезут бесхозный «ВАЗ»
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С Юрловского проезда вывезут бесхозный «ВАЗ» 

Управа района Отрадное 1 час назад
Фото: Управа района Отрадное
Очередное транспортное средство, брошенное владельцем, обнаружено представителями управы и коммунальных служб в Отрадном. На этот раз «автохлам» выявили в Юрловском проезде, сообщили в управе.
-Брошенный «ВАЗ 2104» без государственных номеров был найден по адресу: Юрловский проезд, владение 14, корпус 2, — уточнили в управе.
Напомним, брошенный автотранспорт вывозится на спецстоянку и утилизируется, если хозяин не объявляется и не приводит его в надлежащее состояние собственными силами. Сейчас на машину прикрепили соответствующее предписание для владельца.
(ип)
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