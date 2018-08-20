Активируйте выгоду в «Автоцентр Сити — Каширка»

Исправный автомобиль — приятный спутник в путешествиях по золотой осени — станет незаменимым помощником в дни осеннего ненастья, ведь комфортные условия поездки и отличная работа вашего Volkswagen будут задавать оптимистический настрой и способствовать воплощению в жизнь ваших планов.

Комплексная проверка автомобиля по 12 пунктам у официального дилера Volkswagen «Автоцентр Сити — Каширка» сделает осень яркой и безопасной вне зависимости от прогноза и всего за 1 999 рублей!

В проверку входит:

Компьютерная диагностика электронных системПроверка уровней эксплуатационных жидкостей и плотности антифризаПроверка освещенияПроверка системы охлаждения двигателяПроверка системы отопления, системы кондиционирования и состояния салонного фильтраВизуальная проверка тормозной системыПроверка работы омывателей ветрового стекла и фарПроверка состояния приводных ремнейПроверка свечей зажиганияВизуальный осмотр герметичности выхлопной системыОсмотр ветрового стекла и щёток стеклоочистителейПроверка аккумуляторной батареи

А активировать выгоду очень легко

Введите VIN на промо-сайте и получите ваучерВыберите удобную дату и время и запишитесь на визит в дилерский центр VolkswagenПриезжайте на проверку Volkswagen по 12 сервисным пунктам за 1999 рублейПолучите выгоду на оригинальные детали Volkswagen*

Начните проверку прямо сейчас: https://vw.avto-city.ru/owners/specials/activate-advantage/

"Автоцентр Сити — Каширка"

Официальный дилер Volkswagen

Телефон: +7 (495) 741-45-45 Адрес: Москва, Внешняя сторона МКАД, 23 км *Специальное предложение действует в официальных дилерских центрах Volkswagen, участвующих в акции, для физических лиц до 31.08.2018 и распространяется на автомобили Volkswagen старше 3 лет. Ваучер предоставляет право на получение комплексного предложения по специальной цене в виде проведения проверки автомобиля по 12 пунктам и получения выгоды на оригинальные детали, кроме кузовных, необходимые для работ по устранению выявленных в ходе проверки неисправностей. Стоимость работ по проверке автомобиля, а также подробные условия акции необходимо уточнять у официальных дилеров Volkswagen, участвующих в акции.