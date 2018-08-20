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Нечестная драка мигрантов с жителем Всеволожска попала на видео
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Нечестная драка мигрантов с жителем Всеволожска попала на видео 

Ivyborg.ru 2 часа назад
Фото: Ivyborg.ru
Житель Всеволожска попросил мигранта переставить машину от ворот дома. После этого на него напали пять человек и избили. Драка попала на видеокамеру
Жена потерпевшего рассказала 47news, что вечером 17 августа мужчин попросил соседа убрать автомобиль, припаркованный около выезда со двора. Недовольный просьбой мигрант напал на пострадавшего и избил его вместе с четырьмя друзьями.
Судя по записи, пострадавший подошел к машине соседа и хлопнул ее по багажнику. После чего на него начали налетать неизвестные мужчины, которые раньше в кадр не попадали.
https://youtu.be/kDdhxTiNfjk
Жена потерпевшего рассказала, что медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму.
По словам Ларисы, соседи угрожают ей уже не первый раз, но впервые дело дошло до рукоприкладства.
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