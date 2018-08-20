Нечестная драка мигрантов с жителем Всеволожска попала на видео

Житель Всеволожска попросил мигранта переставить машину от ворот дома. После этого на него напали пять человек и избили. Драка попала на видеокамеру

Жена потерпевшего рассказала 47news , что вечером 17 августа мужчин попросил соседа убрать автомобиль, припаркованный около выезда со двора. Недовольный просьбой мигрант напал на пострадавшего и избил его вместе с четырьмя друзьями.

Судя по записи, пострадавший подошел к машине соседа и хлопнул ее по багажнику. После чего на него начали налетать неизвестные мужчины, которые раньше в кадр не попадали.

https://youtu.be/kDdhxTiNfjk

Жена потерпевшего рассказала, что медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму.

По словам Ларисы, соседи угрожают ей уже не первый раз, но впервые дело дошло до рукоприкладства.