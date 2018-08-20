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Приступить к бетонированию на Октябрьском мосту планирует подрядчик на этой неделе
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Приступить к бетонированию на Октябрьском мосту планирует подрядчик на этой неделе 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
В настоящее время одновременно выполняются демонтажные и земляные работы на пролетных строениях и лестничных сходах. Ход работ контролируют городские власти. Планерки по поручению Мэра Вологды Сергея Воропанова введены на объекте ежедневно.
Рабочая встреча на объекте состоялась сегодня в 8 часов утра, в ней приняли участие представители Департаментов градостроительства и городского хозяйства, подрядной организации, полиции. Участники обсудили ход работ, обозначили конкретные планы.
Сейчас строители демонтируют дорожное полотно с правой стороны, очищают швы гранитных плит моста пескоструйными аппаратами. Это необходимо, чтобы удалить потрескавшийся раствор и подготовить плиты к бетонированию. Заливать поверхность моста бетоном планируется начать на этой неделе. 80% прочности основание наберет за 28 дней, однако на этот период работы не прекратятся. По технологии их можно будет продолжать.
Тяжелая техника задействована на земляных работах: с помощью двух экскаваторов готовят поверхности для устройства лестничных сходов с правой и левой сторон моста. Еще один экскаватор задействован непосредственно на мосту для демонтажа покрытия.
Напомним, на ремонт моста направлено порядка 55 млн рублей из регионального бюджета. Решение о финансировании крупных инфраструктурных объектов глава региона озвучил на Градостроительном совете в Вологде. К выполнению работ подрядная организация приступила примерно месяц назад.
Движение по мосту организовано по одной полосе в обоих направлениях, потоки транспорта регулируются реверсивным светофором. На мосту постоянно находятся полицейские регулировщики, помогают организовать движение и представители подрядчика. Общественный транспорт ездит по прежним маршрутам, для большегрузов планируется ввести ограничения движения.
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