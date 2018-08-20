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Мужчина потребовал убрать мешающий проезду автомобиль и был избит
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Мужчина потребовал убрать мешающий проезду автомобиль и был избит 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Во Всеволжске ссора соседей привела к избиению 52-летнего местного жителя, когда он потребовал от своих соседей убрать мешающийся проезду автомобиль.
Словесная ругань переросла в ожесточенную драку, и на помощь автовладельцу бросились четверо его приятелей. При численном превосходстве они мгновенно подавили сопротивление и избили мужчину.
Пострадавший был доставлен в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой. Остальных участников драки задержала полиция, впрочем, через несколько часов они вернулись домой.
Лариса, жена пострадавшего, поделилась с местными СМИ своими комментариями. По ее словам, с соседями, которые большой семьей живут в недостроенном доме и занимаются торговлей овощей и фруктов, у них давний конфликт: ей и ее мужу регулярно угрожают и требуют плату за проезд на свой участок: «Один из них, Нимат, угрожал отобрать наш дом, мотивируя это тем, что у него рак и жить ему осталось четыре месяца».
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