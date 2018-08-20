Неудавшийся теракт на въезде в Грозный сняли на видео

Атаковавшим в понедельник несколько постов ДПС в Чечне бандитам не удалось подорвать контрольно-пропускной пункт на въезде в город. Камера наблюдения зафиксировала неудавшийся теракт.

Около 10:30 утра Mercedes-Benz 190 выпуска 1984 года на скорости подъехал к КПП-30, а затем резко сдал вправо. В этот же момент раздался громкий хлопок, а из багажника повалил белый дым, однако машина не остановилась, а напротив, вернулась на дорогу и пошла в отрыв.

Спустя пару минут на пересечении улиц Первомайской и Исаева 18-летний Элах Ахматханов и его 11-летний брат открыли огонь по полицейским, убив одного из них. Уходя от погони, они сбили на перекрестке инспектора ДПС, но вскоре были ликвидированы.

В салоне и багажники Mercedes оперативники обнаружили два заправленных газовых баллона, которые и должны были сдетонировать при срабатывании самодельного взрывного устройства, но этого, по счастью, не произошло.

Жертвами серии нападений стал один полицейский, еще трое получили ранения. Кроме того, пострадала случайная прохожая.

Все пятеро нападавших, как уточняет телеграм-канал @go338, являются родственниками. Ахматханов попадал в поле зрения оперативников в 2016 году, когда начал посещать некоторые мечети в дагестанском Хасавюрте.

Нападения боевиков, по словам Рамзана Кадырова, были призваны омрачить мусульманский праздник Курбан-байрам.