В Украине представят аналог «Буханки»

Уникальный автомобиль вместительностью 35 человек разработали в украинской компании Pulsar Expo, специализирующейся на разработках спецтранспорта на базе популярных внедорожников. Теперь компания Вахтанга Джукашвили и Юлии Хомич решила заняться собственным проектом. В основу нового многоместного авто Torsus Praetorian легла «тележка» от грузового MAN с полным приводом. Кузов в компании Pulsar Expo разработали свой, об этом сообщает «АвтоСреда» со ссылкой на Сar.ru. В итоге получился автомобиль, аналогичный УАЗу-452, прозванному в народе «буханкой», но с шикарным дорожным просветом в 389 мм, стальным силовым каркасом и внушительными внедорожными характеристиками. Под капотом «буханки» от Pulsar Expo расположен 240-сильный дизель.

В дальнейшем компания намерена запустить свою разработку в серию, на мощностях собственной производственной площадки в Братиславе. На данный момент Torsus Praetorian растиражирован в восьми экземплярах и своей очереди ждут еще 17 штук. Чтобы получить сертификат от Евросоюза на свою разработку, пришлось открывать новую категорию ТС — «автобус-внедорожник».

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