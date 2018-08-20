Lexani сделала из Mercedes-Benz Sprinter кемпер-внедорожник

Фургон подготовили к путешествию в самые дикие и отдаленные места.

Компания Lexani Motorcars специализируется на создании эксклюзивных и роскошных автомобильных экстерьеров и ее последний проект не стал исключением. Он получил название LM-EXTV и базируется на немецкой модели Mercedes-Benz Sprinter. Можно сказать, что благодаря этой фирме концепция автомобиля для поездок на природу обрела новое значение.

В компании заявили, что наблюдается «растущий спрос» на внедорожники для поездок на дикую природу, в результате чего и появился фургон LM-EXTV, в котором гармонично «сочетаются функциональность и роскошь». Команда Lexani работала над кемпером более года, экспериментируя с различными материалами и компоновками, а также совершив бесчисленное количество тестовых заездов для проверки работоспособности всего оборудования. Клиентам, при заказе LM-EXTV будут предоставлены возможности кастомизации: выбор цветов отделки, материалов, различных мебельных расстановок, электроники, систем безопасности и прочего.

Базовый вариант Lexani LM-EXTV доступен с рядом цветовых комбинаций оформления экстерьера в сочетании с камуфляжной пленкой. Внедорожный кемпер Sprinter укомплектован 20-дюймовыми коваными моноблочными колесами Lexani, обутыми в 33-дюймовые шины. На крыше установлена солнечная батарея, а передний и задний бампер значительно переработаны и включают дополнительное светодиодное освещение, которое также встроено в экспедиционный багажник на крыше.

В интерьере выполнена карбоновая отделка, замшевая обивка потолка и стен, на которых размещается регулируемая атмосферная подсветка в сочетании с индивидуальными светильниками для чтения. В передней части салона установлен мини-холодильник, а набор развлекательной электроники включает Wi-Fi, Apple TV, DVD-плеер Alpine и 24-дюймовый телевизор. Имеется также система кругового видеообзора и набор розеток — 110-вольтовых и 12-вольтовых USB.

Компания Lexani не сообщает стоимость такой программы доработок LM-EXTV для фургона Mercedes-Benz Sprinter. Можно лишь предположить, что покупка и владение таким автомобилем удовольствие не из дешевых.

Кстати, в прошлом году в Соединенных Штатах, а именно там базируется фирма Lexani Motorcars, было продано 27 608 единиц Sprinter, а за январь-июль 2018-го — 15 733 штуки. Так что, желающие переделать свои фургоны в такой автомобиль для путешествий обязательно будут.

Кстати, Mercedes-Benz Sprinter нового поколения был представлен в начале текущего года.

По материалам: www.kolesa.ru