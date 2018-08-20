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Renault Россия запускает осеннюю сервисную кампанию
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Renault Россия запускает осеннюю сервисную кампанию 

VanLife 1 час назад
Фото: VanLife
До конца сентября 2018 года владельцы автомобилей Renault могут провести замену ремня ГРМ от 8 299 рублей. Данная стоимость включает запасные части, расходные материалы, а также работы по замене, сообщает пресс-служба компании. До конца сентября 2018 года владельцы автомобилей Renault могут провести замену ремня ГРМ от 8 299 рублей. Данная стоимость включает запасные части, расходные материалы, а также работы по замене, сообщает пресс-служба компании. Также в период акции есть уникальная возможность приобрести комплекты аксессуаров для своего Renault и пройти Комплекс-Сервис «Тормозная система» с выгодой до 10%. В период кампании во всех официальных дилерских центрах Renault владельцы могут пройти обязательное Техническое обслуживание по программе «Комплекс-Сервис» от 5 600 рублей, в стоимость которого уже входят запчасти и работы по замене. При прохождении данного Комплекса владельцы Renault получат в подарок карту Техпомощи на дорогах Renault AssistancePlus. Подробная информация об осенней сервисной кампании Renault доступна по ссылке. Рассчитать стоимость сервисного обслуживания и записаться к Дилеру возможно на сайте. Еще больше предложений доступно для пользователей MY RENAULT. Сервис MY RENAULT — это полезный инструмент для владельцев автомобилей Renault, который напоминает о предстоящих сервисных операциях и отслеживает специальные предложения Renault Service для конкретного автомобиля. Сервис доступен к использованию как на сайте www.renault.ru, так и в мобильных приложениях на платформах Android и iOS. Данная программа была запущена в России в декабре 2011 года и насчитывает уже более 620 000 зарегистрированных клиентов. Получить более подробную информацию о всех предложениях Renault Service, а также уточнить условия участия конкретного дилера в акции можно на сайте Renault.
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