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Сотрудники ГИБДД будут искать баранов в машинах во время Курбан-Байрам
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Сотрудники ГИБДД будут искать баранов в машинах во время Курбан-Байрам 

ИД «Собеседник» 1 час назад
В ГИБДД напомнили мусульманам о недопустимости жертвоприношений животных в пределах Москвы.
Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщил заместитель председателя Совета муфтиев России Рушан Аббясов. Он заявил, что ГИБДД проинформировала мусульман о запрете забоя животных в пределах столицы.
«Я считаю, что верующие не будут так поступать, как поступали люди пять-семь лет назад, когда привезли фуру с животными в Отрадное и начали забивать их напротив жилых домов. А на тех, кто захочет спровоцировать, думаю, правоохранители вовремя среагируют», — заявил Рушан Аббясов.
Курбан-Байрам является одним из главных праздников в исламе, который ознаменует окончание хаджа. В 2018 году его будут отмечать 21 августа.
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