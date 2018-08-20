Сотрудники ГИБДД будут искать баранов в машинах во время Курбан-Байрам

ГИБДД напомнили мусульманам о недопустимости жертвоприношений животных в пределах Москвы.

Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщил заместитель председателя Совета муфтиев России Рушан Аббясов. Он заявил, что ГИБДД проинформировала мусульман о запрете забоя животных в пределах столицы.

«Я считаю, что верующие не будут так поступать, как поступали люди пять-семь лет назад, когда привезли фуру с животными в Отрадное и начали забивать их напротив жилых домов. А на тех, кто захочет спровоцировать, думаю, правоохранители вовремя среагируют», — заявил Рушан Аббясов

Курбан-Байрам является одним из главных праздников в исламе, который ознаменует окончание хаджа. В 2018 году его будут отмечать 21 августа.