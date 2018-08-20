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На обновление автобусов в Воронежской области потратят полмиллиарда
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На обновление автобусов в Воронежской области потратят полмиллиарда 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
На обновление подвижного состава в Воронежской области из федерального бюджета могут выделить около полумиллиарда рублей, об этом сообщил врио губернатора Александр Гусев на совещании в облправительстве.
Просьбу о выделении федеральных средств поддержал Дмитрий Медведев.
«Это целевые деньги, которые мы попросили, — 450 миллионов рублей. Сейчас проходят согласовательные процедуры в Минфине, думаю, средства мы получим уже в 2018 году», — сообщил Александр Гусев.
В районах региона планируют заменить 46 автобусов большого класса и 74 ПАЗов на 120 микроавтобусов Ford Transit с 20-22 посадочными местами.
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