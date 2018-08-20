«ДК РУС» провела тест-драйв нового FUSO CANTER TF российской сборки

Компания «ДК РУС», возникшая два года назад при слиянии «ФУЗО КАМАЗ Тракс Рус» и ООО « Мерседес Бенц Тракс Восток», этим летом представила новинку — среднетоннажный грузовик FUSO CANTER TF российской сборки. Чтобы достоинства автомобиля каждый потенциальный покупатель мог оценить лично, компания устроила тест-драйв, в ходе которого каждый из приглашенных получил возможность опробовать машину в деле. Новое поколение легендарного автомобиля в российском исполнении доступно в двух версиях: массой 7,5 т (110 кВт или 150 л. с.) с крутящим моментом 370 Нм и 8,55 т (129 кВт или 175 л. с.) с крутящим моментом 430 Нм. Сравнительно со своим аналогом предыдущей генерации новый FUSO CANTER TF увеличил грузоподъемность — теперь она составляет 6 тонн. Трехлитровый дизельный силовой агрегат позволяет существенно — до 15% — уменьшить расход топлива, что снижает для обладателя автомобиля общую стоимость владения грузовиком. Что касается степени адаптированности машины к эксплуатации в российских условиях, напомним, что, прежде чем начать серийное производство, производитель провел испытания нового CANTER TF на Крайнем Севере и Дальнем Востоке, в условиях экстремально низких температур и высокой влажности — и этот тест длиной в тысячи километров пробега новинка прошла достойно.

Высокий комфорт, повышенная степень безопасности, антиблокировочная система торможения, опция электронного контроля распределения тормозных усилий и система контроля курсовой устойчивости — вот фирменные черты нового FUSO CANTER TF. Тест-драйв нового автомобиля предварила презентация, в ходе которой потенциальным покупателям было сделано более, чем заманчивое предложение. «Мы делаем покупателям новых машин беспрецедентное для компании предложение — гарантию на три года или 200 000 км пробега, — рассказал руководитель отдела по продукту и маркетингу FUSO Евгений Савельев . — Мы уверены, что благодаря своим качествам грузовики FUSO CANTER TF будут востребованы на российском рынке.» Принявший участие в презентации директор по продажам и послепродажному обслуживанию грузовых автомобилей FUSO Илья Бочкарев, отметил, что с января по июль 2018 года «ДК РУС» продала 700 грузовиков FUSO. До конца текущего года автопроизводитель намерен реализовать более 1 300 грузовых машин, превысив на 35% аналогичный показатель 2017 года (1000 грузовых машин).

Кроме того, в нынешнем году откроет свои двери еще один, сорок пятый по счёту, дилерский центр FUSO в России. Каждый из таких центров имеет базовый склад запчастей, уровень укомплектованность которого достигает показателя в 95%. В случае же отсутствия необходимой детали или агрегата осуществляется их оперативная доставка из Японии.

Специалисты «ДК РУС» прогнозируют, что в текущем году спрос на среднетоннажный и полноразмерный коммерческий транспорт из Японии и Кореи в России сохранится примерно на том же уровне — и доля FUSO на нём составит 15,9%. «Используя передовые технологии, опираясь на многолетний опыт компании и ориентируясь на потребности наших клиентов, мы постоянно выводим на российский рынок технологичные, производительные, комфортные для водителей автомобили высокого качества», — отметил Илья Бочкарев.