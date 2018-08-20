Хорнер примет участие в пробеге исторических машин

Руководитель команды Red Bull Racing Кристиан Хорнер и его жена Джери Холлиуэлл (бывшая участница знаменитой группы Spice Girls) выйдут на старт традиционного пробега исторических машин, который 4 ноября пройдёт по маршруту Лондон-Брайтон — это самое старое подобное соревнование в мире, оно проводится уже более 120 лет, с 1896 года.

London to Brighton Veteran Car Run всегда проводится в первое воскресенье ноября и стартует на рассвете этого дня в лондонском Гайд-парке. К участию допускаются только экземпляры, выпущенные до 1905 года, и считается, что пробег собирает рекордное количество уникальных исторических автомобилей — около пятисот. Дистанция пробега составляет 87 км. Впрочем, по сути это не соревнование, ведь организаторы не публикуют никаких результатов, подчёркивая, что у пробега нет спортивной составляющей, тем более что скорость таких машин ограничена 20 милями в час (32 км/ч).

Супружеская чета поедет на Panhard-Levassor 1904 года выпуска — продукция французской компании, основанной ещё в 1887-м, была весьма известной в первой половине прошлого века. Автомобиль, который будет пилотировать Хорнер, принадлежит лорду Ирвайну Лэйдлоу, одному из богатейших людей Соединённого королевства, у которого целая коллекция машин разных эпох.