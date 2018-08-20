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Дорога в Финляндию из России станет лучше
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Дорога в Финляндию из России станет лучше 

Daily-Motor 56 минут назад
Фото: Daily-Motor
Сегодня представители профильного ведомства сообщили о том, что на участке международной трассы, которая объединяет наше государство с Финляндией, начался капитальный ремонт. Закончить все планируемые работы дорожники планируют в следующем году.
Чиновники отмечают, что после ремонта дорога будет иметь две полосы по три с половиной метра. Кроме того, в этом районе также будут заменены объекты инфраструктуры, включая водопропускные трубы и прочее.
Напомним, что первый участок дороги в Финляндию начали ремонтировать полтора года назад. За это время в порядок было приведено пятнадцать километров пути. Общая же протяжённость дороги составляет 54 километра. И недавно она была передана в федеральное управление, присоединившись к трассе под названием А-121.
Отметим, что в последнее время в стране стали достаточно часто передавать дороги в федеральное владение, дабы проводить ремонт и реконструкцию по ускоренному графику с привлечением достаточного для этого бюджета.
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