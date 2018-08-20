Калининградец добирался домой на попутках из-за ареста микроавтобуса на белорусской границе

На российско-белорусской границе задержали пассажирский микроавтобус, который ехал из Астрахани в Калининград. Об этом «Клопс» сообщила хозяйка машины Ольга.

Супруги из Астрахани купили туристический Fiat четыре года назад. С тех пор они много путешествовали на этом автомобиле по России. Полгода назад семья переехала в Калининград, однако автомобиль пока оставила в родном городе. Позднее пара решила забрать машину и оставшиеся вещи.

"Муж должен был приехать на нашем микроавтобусе через Белоруссию и Литву. Однако до Калининграда он добрался на попутках: Fiat задержали белорусы", — рассказывает Ольга.

По словам женщины, её супруга заподозрили в нелегальных пассажирских перевозках. Теперь, чтобы вернуть машину, нужно предоставить международную лицензию. Для получения документа следует зарегистрировать ИП и ожидать сорок дней.

"Познакомились с дальнобойщиками. Некоторые предлагают вернуть машину за 25 тысяч рублей, оформив её на своё предприятие, но у нас таких средств нет. Да и совершенно не хочется принимать участие в каких-то аферах, мы ведь закона не нарушали", — поясняет Ольга.

Наличие пассажирского микроавтобуса не даёт оснований полагать, что водитель осуществляет предпринимательскую деятельность, считает калининградский адвокат Денис Главацкий.

"Белорусские таможенники перегнули палку, ведь в момент пересечения границы внутри микроавтобуса не было клиентов", — отмечает Главацкий.

Всем, кто оказался в подобной ситуации, адвокат рекомендует незамедлительно обращаться в консульский отдел посольства РФ, а по прибытии в Калининград — в таможню за разъяснениями.

"Лучше заранее знакомиться с правилами и законами той страны, куда отправляешься. Охотно консультируют в калининградской областной таможне. В Белоруссии транспортные средства изымают порой в пользу государства", — отмечает Главацкий.

"Клопс" направил информационный запрос в таможенные органы Республики Беларусь.