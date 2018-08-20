Автохам, припарковавший авто как попало, стал причиной километрового затора 

20 августа автолюбители Ростова провели в дороге куда больше времени, чем рассчитывали. Километровая пробка на половину проспекта Ленина образовалась из-за автохама, бросившего свою Тойоту прямо на железнодорожных путях. Тех самых, по которым иногда курсируют тепловозы «Ростсельмаша». Локомотив вынужден был встать посреди оживленной дороги, тем самым наглухо перегородив проезд от улицы Пешкова до площади страны Советов. Фотографию с места событий опубликовала Комсомольская правда.
На поиски нерадивого водителя ушло довольно много времени, никаких контактных данных он не оставил. Поэтому затор пошел на убыль только в пятом часу вечера. Сейчас движение на данном участке восстановлено, но автолюбители провели в пробке не меньше часа.