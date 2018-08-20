Автохам, припарковавший авто как попало, стал причиной километрового затора

20 августа автолюбители Ростова провели в дороге куда больше времени, чем рассчитывали. Километровая пробка на половину проспекта Ленина образовалась из-за автохама, бросившего свою Тойоту прямо на железнодорожных путях. Тех самых, по которым иногда курсируют тепловозы «Ростсельмаша» . Локомотив вынужден был встать посреди оживленной дороги, тем самым наглухо перегородив проезд от улицы Пешкова до площади страны Советов. Фотографию с места событий опубликовала Комсомольская правда

На поиски нерадивого водителя ушло довольно много времени, никаких контактных данных он не оставил. Поэтому затор пошел на убыль только в пятом часу вечера. Сейчас движение на данном участке восстановлено, но автолюбители провели в пробке не меньше часа.