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Изобретатель в Подмосковье создал мотоцикл на воздушной подушке
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Изобретатель в Подмосковье создал мотоцикл на воздушной подушке 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Изобретение конструктора Юрия Прибыльского удивило автолюбителей из подмосковного Жуковского. Созданным им мотоцикл на воздушной подушке «Донат» ехал по траве параллельно трассе. В этот момент водители и засняли чудо техники.
Транспортное средство может передвигаться даже по бездорожью, оно способно развивать скорость до 200 км/ч, пишет сайт «Подмосковье сегодня». Изобретение Прибыльского умеет плавать, преодолевать метровые сугробы и разворачиваться в воздухе во время прыжка. Оно достигает скорости 100 километров в час за 6,5 секунд.
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