Летающая машина: новая иллюзия сломала мозг пользователям Сети

В интернете обсуждают фотографию красной машины, которая, как может показаться на первый взгляд, зависла в воздухе. Иллюзия возникает, в первую очередь, из-за создающегося впечатления, что транспортное средство не соприкасается с собственной тенью. Может даже показаться, что снимок подвергался обработке в каком-либо графическом редакторе, хотя вряд ли это действительно так.

Приглядевшись, многие интернет-пользователи догадались, что попавшую в кадр тень отбрасывает сама машина, из которой была сделана фотография — в том числе, её левое боковое зеркало. При этом Солнце расположилось непосредственно за обоими машинами, из-за чего и может создаться впечатление, что та тени не отбрасывает. Именно поэтому задняя часть красной машины так ярко освещена.

Тем не менее, некоторые авторы комментариев признались, что далеко не сразу разгадали секрет снимка, и даже несколько огорчились, убедившись, что в действительности никакая летающая машина в кадр не попала.

Не так давно внимание пользователей интернета привлекла другая фотография, которую сделала любопытной игра теней. В инстаграме фотографа и защитницы природы Беверли Жубер был опубликован снимок, на котором сначала можно увидеть чёрных лошадей, странным образом отражающихся в воде. Тем не менее, в действительности эти «лошади» — тени зебр, почти незаметных из-за того, что они запечатлены сверху.

Зеркало заднего вида автомобиля также совсем недавно поспособствовало появлению «поражающего воображение» фотоснимка — в кадр попала птица, крылья которой находятся не в том же положении, что у её же отражения. Впрочем, в данном случае наиболее вероятным объяснением служит не некая оптическая иллюзия, а принцип работы фотоаппарата, на который снимок был сделан.

Источник