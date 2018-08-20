Социальный эксперимент: нижегородцы спокойно оплачивают проезд без кондуктора

Во время нашего эксперимента пошёл сильный ливень, поэтому посадка трамвайного маршрута №18 была далеко не полной. Мы проехались от Кузнечихинской улицы до Средного рынка и за это время всё же набралось свыше десятка пассажиров. Причём были не только пенсионеры, но и молодой человек, а также нижегородцы среднего возраста.

На поручнях трамвая установили два валидатора — многие из нижегородцев уже знакомы с этим прибором, но как оказалось, далеко не все. С помощью этого аппарата можно получить билет расплатившись транспортной или банковской картами — наличку принимает только водитель. Это один из вариантов в рамках пилотного проекта, который разработал департамент транспорта Нижнего Новгорода.

На Лапшихе зашёл мужчина, который уселся, оглядев трамвай и не найдя кондуктора. Он так и не заплатил, даже водителю. На следующей остановке через заднюю дверь вошёл молодой человек, который тут же направился к водителю и расплатился наличными. Вероятно, что уже не в первый раз пользуется 18 трамваем после того, как убрали кондуктора.

Здесь же вошла пассажирка средних лет — сначала спокойно села, осмотрела вагон. Затем достала транспортную карту и получила билет через валидатор.

Нижегородец, приблизительно в возрасте 50 лет, сначала не мог понять, где ему расплатиться. Проехал несколько остановок, но никто не заходил и взять пример было не с кого. А спросить, вероятно, постеснялся. В итоге мужчина встал и подошёл к валидатору, но начал прикладывать транспортную карту не к зелёному овалу, а чуть выше — к дисплею. Мы подсказали, что нужно опустить руку чуть ниже, и билет наконец-то был получен.

Видимо наша помощь дала некоторые плоды. Похожая ситуация случилась с нижегородкой — она также просидела пару остановок, не зная, где оплатить картой. Мужчина, которому мы подсказали, как воспользоваться стационарным аппаратом, объяснил женщине новый принцип оплаты. Она тут же получила свой билет.

Затем в трамвай зашло ещё несколько человек, которые также получили билет, расплатившись через валидатор. Где-то двое пошли к водителю и оплатили проезд наличкой.

За две остановки до конца в трамвай села женщина, которая также не поняла, где кондуктор. Она спросила у нас и мы объяснили, что сейчас новый принцип — транспортной и банковской картами платим через валидатор, с наличными к водителю. Нижегородка что-то ответила и осталась сидеть на месте. Мы поинтересовалась, почему она не заплатила.

— Здравствуйте, мы проводим социальный эксперимент и смотрим, кто из нижегородцев оплачивает свой проезд, даже при отсутствии кондуктора. Вот вы поинтересовались у нас и не заплатили, а в чём причина?

— Я еду уставшая с юбилея, мне просто лень спускаться, — ответила женщина. — Вы мне ответили, как можно, а у меня карта, поэтому билет как бы есть. Я привыкла, что ко мне подходит кондуктор.

Транспортная карта у женщины действительно была, которую она тут же продемонстрировала.

— Так ведь тут же быстро, просто поднести карту к аппарату и получить билет. Теперь кондуктора нет и ему не нужно лезть через толпу в час пик, это удобно, как вы считаете?

— Задумка, знаешь ли, неплохая. Только вот повесили бы эти мешочки ещё на верхнем уровне, чтобы не спускаться. Я вот не знала, а ходить туда-сюда как-то не хочется, — пояснила нижегородка. — Думаю, что платить будут сознательные, а прочие будут хитрить. Я бы потом посмотрела статистику, чтобы понять пользу этой затеи.

Перед своим выходом женщина спустилась и ещё раз поинтересовалась, как правильно оплатить проезд с помощью карты. Получила билет в конце своего пути, но хотя бы попробовала и теперь знает на будущее.

Перед нашим выходом зашла ещё одна женщина и молодая мамочка с ребёнком — первая расплатилась у водителя, а вторая с помощью бесконтактной системы оплаты на телефоне (поднесла его к валидатору вместо карты). Так и вышло, что почти за половину маршрута только один мужчина не расплатился. Судя по нашему эксперименту, многие нижегородцы готовы к введению стационарных аппаратов.

Ранее мы писали, что на семи нижегородских маршрутках заработал «единый билет» при пересадках на любой транспорт. А в скором времени в Нижнем Новгороде закроют три частных маршрута.