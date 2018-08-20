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Неудавшаяся попытка подрыва поста ДПС в Грозном попала на видео
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Неудавшаяся попытка подрыва поста ДПС в Грозном попала на видео 

ТК «Звезда» 3 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Находившиеся в машине газовые баллоны не взорвались.
Боевики попытались взорвать пост ДПС в понедельник, 20 мая на въезде в Грозный. Кадры неудачного нападения зафиксировали камеры видеонаблюдения.
На записи, опубликованной в Сети, видно, как Mercedes подъезжает к посту, затем в машине раздается взрыв, из багажника идет дым, а автомобиль продолжает движение. В иномарке находилось взрывное устройство и газовые баллоны, которые не сдетонировали.
После попытки подрыва водитель набрал скорость и сбил полицейского, который был доставлен в больницу. По машине открыли огонь, злоумышленник и находившийся в салоне авто ребенок погибли.
В этот же день несколько вооруженных ножами мужчин напали на правоохранителей в Шали и ранили двоих полицейских. Бандитов удалось уничтожить ответным огнем.
Позднее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров отметил, что нападения были совершены, чтобы помешать празднованию Курбан-Байрама, заверив однако, что в ситуация Республике стабильная.
СК России возбудил дело по факту серии нападений в рамках статьи 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».
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