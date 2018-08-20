Переход и дорожные знаки снова на месте

Напротив дома № 51 по Бирюлевской улице вот уже полгода отсутствует пешеходный переход: полоски зебры давно стерлись, а дорожные знаки еще весной снесло ветром. Об этом рассказала жительница Бирюлева Восточного Венера Акчурина. Такая ситуация на дороге доставляет определенное неудобство и пешеходам, и автомобилистам.

Еще в апреле этого года жительница Бирюлева Восточного Венера Акчурина обращалась к местным властям с просьбой решить проблему с пешеходным переходом на улице Бирюлевской, 51, чтобы было дано указание соответствующим службам установить здесь новые дорожные знаки и сделать новую разметку — зебру. Но все усилия москвички, как она утверждает, ни к чему так и не привели — из управы ей приходили лишь отписки.

Чтобы выяснить все на месте, корреспондент «ВМ» отправился на Бирюлевскую улицу. Но, как оказалось, к его приезду ситуация уже разрешилась в положительную сторону: еще пахла краской свежая разметка, а на то, что здесь — пешеходный переход, указывали два новехоньких дорожных знака. Чудеса да и только!

Возникшие вопросы тут же пояснила неожиданно возникшая у зебры автор обращения в редакцию, Венера Азизуловна Акчурина.

— Ну да, эта новая разметка появилась сразу же после того, как я обратилась в вашу редакцию, — рассказывает женщина. — Не знаю, как это получилось, но 13 июля я вышла на улицу и просто обомлела: на нашем переходе свежие полоски! Аж светят на солнце! И дорожные знаки тоже на месте…

Осматриваю указатели: мачты стоят крепко, закреплены, не шатаются. И разметка действительно новая.

— Неужели нельзя было все это привести в порядок без обращения в вашу редакцию? — говорит Венера Азизуловна. — Или, может, они сами наконец дозрели? За ответом корреспондент «ВМ» посоветовал обратиться в префектуру Южного округа. Там Венере Акчуриной пояснили, что участок этой автодороги до начала работ находился в очереди на реконструкцию. И вопрос восстановления дорожных знаков был лишь вопросом времени.

Это означало, что конфликт полностью исчерпан. Выходило, что довольны все: и пешеходы, и автомобилисты — участники движения. Но у Венеры Акчуриной претензии к управе Бирюлева Восточного, да и к коммунальщикам тоже все-таки остались. Ведь о начале и об окончании работ на пешеходном переходе местные жители ничего не знали. Эту информацию до них так никто и не донес.

— Если на улице нет регулируемого пешеходного перехода, а соответствующая разметка, нанесенная на дорожное полотно, со временем стерлась, то дорожники просто обязаны были сделать временную разметку, с желто-оранжевыми полосами. Этого требуют Правила обеспечения безопасности дорожного движения, — пояснил юрист Виктор Краблин.

Справедливости ради стоит лишь добавить, что пешеходный переход напротив дома № 51 по Бирюлевской улице, временно не имеющий опознавательных о том знаков, все же контролировался сотрудниками ДПС , обеспечивая безопасность всех участников дорожного движения.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Людмила Концевая, первый зампрефекта Южного округа:

— Проблема с пришедшей в негодность дорожной разметкой напротив дома по Бирюлевской улице не единственная в округе. Восстановление их осуществляется по графику, предусматривающему все этапы восстановительных работ и ремонта дорожного полотна. Префектура лишь контролирует работы. Ремонтом дорожных конструкций и разметок занимаются дорожные службы, по их инициативе нанимаются подрядные организации. В данном случае участок дороги находился в плане по реконструкции.

КСТАТИ