Один в поле воин: афроамериканец раскидал толпу вооруженных полицейских

На кадрах видно, что что полицейские не могут справиться с дебоширом.

В интернете набирает популярность видео из США, которое полностью опровергло известную поговорку — «Один в поле не воин». На кадры, которые публикует хостинг LiveLeak, попало эпичное сражение полуголого темнокожего богатыря с четырьмя полицейскими.

Драка разыгралась прямо на перекрестке, суровые американские полицейские, известные своей жесткостью при задержаниях, в этот раз явно сплоховали. Не помогли им ни дубинки, ни электрошокеры, все эти приспособления отлетали от могучего торса, а вслед за ними, под свинцовыми ударами дебошира, ложились на асфальт и сами полицейские.

Развязку происходящего увидеть так и не удалось. Запись прекратилась, когда в драке наступил самый интригующий момент, все ее участники скрылись за стоящей впереди машиной. Вероятно темнокожего бойца все-таки скрутили.