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Один в поле воин: афроамериканец раскидал толпу вооруженных полицейских
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Один в поле воин: афроамериканец раскидал толпу вооруженных полицейских 

ТК «Звезда» 29 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
На кадрах видно, что что полицейские не могут справиться с дебоширом.
В интернете набирает популярность видео из США, которое полностью опровергло известную поговорку — «Один в поле не воин». На кадры, которые публикует хостинг LiveLeak, попало эпичное сражение полуголого темнокожего богатыря с четырьмя полицейскими.
Драка разыгралась прямо на перекрестке, суровые американские полицейские, известные своей жесткостью при задержаниях, в этот раз явно сплоховали. Не помогли им ни дубинки, ни электрошокеры, все эти приспособления отлетали от могучего торса, а вслед за ними, под свинцовыми ударами дебошира, ложились на асфальт и сами полицейские.
Развязку происходящего увидеть так и не удалось. Запись прекратилась, когда в драке наступил самый интригующий момент, все ее участники скрылись за стоящей впереди машиной. Вероятно темнокожего бойца все-таки скрутили.
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