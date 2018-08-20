В Кировской области продолжаются работы на дорожных объектах

В Кировской области продолжают вести работы по федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги» в Кировской городской агломерации и региональной и межмуниципальной сети.

На прошлой неделе в эксплуатацию приняли 11 дорожных объектов. Это улицы Вятская и Южная в микрорайоне Чистые Пруды города Кирова, улицы Коммунистическая, Весенняя и 4-й пятилетки, дорога на Учхоз и деревню Башарово.

Также состоялась приемка работ по ул. Вятская Набережная в Кирово-Чепецке и на проезжей части улиц Академика Бакулева и Железнодорожной, проспекта Гагарина в Слободском.

Ход реализации всех программ контролируют региональное правительство и первый заместитель председателя правительства области Александр Чурин

Кировская городская агломерация

С 20 по 24 августа работы в Кирове продолжаются на следующих участках:

— укладка верхнего слоя на ул. 65 лет Победы (АБЗ-Оричи);

— обустройство съездов на автодороге Костино-Пестово-Сосновый и улице Луговой (АБЗ-Оричи);

— подготовительные работы по улице Милицейской, укладка нижнего и верхнего слоев (АБЗ-Оричи);

— обустройство выравнивающего и верхнего слоев на улице Азина (АБЗ-Оричи);

— укладка верхнего слоя, обустройство съездов на автодороге от инфекционной больницы до ул. Пушкина в Нововятском районе (ВАД);

— отсыпка обочин по улице Советской в Нововятском районе и дороге от деревни Катково до деревни Сиухино (ВАД);

— укладка верхнего слоя на участках улиц Конева, Красноармейской, Мира, Монтажников и Металлистов (ГДМС);

— обустройство выравнивающего и верхнего слоев по ул. Олега Кошевого (КТС).

В 2018 году в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» отремонтируют 137 км дорог в Кировской агломерации. Сумма затрат составит 1 млрд 460 млн рублей. Это увеличит уровень соответствия дорог норме с 40% до 57%. Также ликвидируют 9 мест концентрации ДТП.

Региональные и межмуниципальные дороги

Ремонт продолжается на следующих трассах:

Киров — Советск — Яранск

— укрепление обочин и нанесение горизонтальной разметки с 35,1 по 40,1 километры дороги в Оричевском районе и с 63,5 по 68,8 километры дороги в Верхошижемском районе;

— укладка верхнего слоя с 149-го по 152-ой километры дороги в Советском районе;

— обустройство выравнивающего и верхнего слоев слоя на участке с 164-го по 166-й километры в Пижанском районе;

Кырчаны — Нема — Кильмезь

— укладка верхнего слоя с 91,7 по 93,7 километры дороги в Кильмезском районе;

Яранск — Кикнур — граница — Нижегородской области

— устройство верхнего слоя с 0 по 3-й километр дороги;

Киров — Малмыж — Вятские Поляны

— устройство верхнего слоя покрытия на автодороге.

Фото — пресс-центр Правительства Кировской области