Ликсутов: иностранным таксистам нужен переходный период для получения российских прав

МОСКВА, 20 августа. / ТАСС /. Власти Москвы считают необходимым предоставить водителям такси разумный переходный период для получения ими прав российского образца в случае, если будут внесены соответствующие поправки в законодательство РФ. Об этом сообщил заммэра Москвы Максим Ликсутов, комментируя озвученную ранее кандидатом на пост мэра Москвы Сергеем Собяниным инициативу выдавать разрешение на работу таксистами в России только водителям с российскими правами.

"Дается переходный период — это нормально, когда всем законопослушным и нормальным гражданам дается возможность переходного периода за это время обучиться и получить водительские права.

Если эта инициатива будет поддержана, [нужно], чтобы было время спокойно

выучиться и получить права российского стандарта", — сказал он в эфире радиостанции «Эхо Москвы»

По его словам, доля водителей-иностранцев, задействованных в таксомоторных перевозках в Москве, достигает 40%. «Я выступаю за то, чтобы все водители такси и коммерческого транспорта в городе работали, используя наши российские национальные права. Если человек хочет работать на дорогах Москвы на коммерческом транспорте, он должен знать детали, особенности российского законодательства в области дорожного движения и быть готовым работать в Москве в огромном мегаполисе», — добавил он.

Ранее в беседе с корреспондентом ТАСС Ликсутов пояснил, что сейчас, согласно законодательству РФ, в такси могут работать водители из других стран со своими национальными правами. При этом осуществлять коммерческую деятельность запрещено владельцам удостоверений международного образца. Инициативу Собянина установить запрет на любые автомобильные права, кроме российских, заммэра считает «вполне разумной».

"Попробуйте в Европе или в Америке приехать с какими-то мексиканскими правами работать, это просто невозможно. Например, у нас в ГУП «Мосгортранс» все иностранцы работают только с российскими правами, а в такси такая непонятная история. Поэтому мы за то, чтобы в федеральное законодательство были внесены поправки", — заключил собеседник агентства.

Кандидат в мэры Москвы Сергей Собянин ранее предложил разрешить работу в такси в России водителям с исключительно российскими автомобильными правами. До тех пор, пока не будут внесены соответствующие поправки, он счел необходимым указывать в мобильном приложении информацию о том, в какой стране водитель получил удостоверение. По его словам, национальные водительские права выданы таксистам— иностранцам «не всегда адекватно, а это — дополнительные риски для пассажиров».