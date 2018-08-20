Депутат: Мостов в России мало, но они надёжные

Лидер партии «Автомобильная Россия», депутат Госдумы в эфире НСН заявил, что повторение генуэзской трагедии в нашей стране невозможно.

Более восьмисот мостов во Франции могут обрушиться в ближайшие годы. Результаты масштабной проверки объектов транспортной инфраструктуры, оказавшиеся столь плачевными, французские власти обнародовали вскоре после трагедии в итальянской Генуе. Там в результате падения двухсотметрового пролета эстакады погибли более сорока человек. Правительство Италии возложило ответственность за катастрофу на компанию, управляющую автодорогами страны. Что касается Франции, то проверка показала необходимость ремонта около трети из 12-ти тысяч мостов. А 7% из них подвержены риску обрушения.

Генуэзская трагедия, по всей вероятности, заставит многие страны провести тщательную ревизию мостовых сооружений. А вот как в России обстоят дела с безопасностью такого рода объектов дорожной инфраструктуры? С этим вопросом НСН обратилась к лидеру партии «Автомобильная Россия», депутату Госдумы Вячеславу Лысакову . В России такое вряд ли возможно — такой вывод следует из его слов, сказанных в эфире НСН.

«Проблем с мостами у нас нет, поскольку мостостроители наши идут на шаг впереди по технологиям и по качеству работ. Технологии, которые применяются в мостостроении в Российской Федерации, материалы, технологии, качество работ значительно выше. Действуют и стандарты и технологии, которые обгоняют стандарты и технологии дорожного строительства в РФ. И могут еще и поспорить по качеству с мостами зарубежных стран», — заявил депутат.