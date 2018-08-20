Взять енота в автосалон было не лучшей идеей

Кого можно взять с собой в салон для покупки новой машины? Можно захватить мужа, автоэксперта, друга, родственника или на худой конец пойти туда в одиночку.

Но эта женщина решила захватить с собой енота и результат оказался печальным.

Непоседливое животное удрало от хозяйки и начало исследовать территорию автосалона, уворачиваясь от швабры уборщицы и сотрудников, пытавшихся его поймать. Параллельно он занимался тем, что грыз и царапал новенькие автомобили и даже прокусил палец девушке-работнице. В результате сумма ущерба составила 157 тысяч рублей.

Пожалуй, теперь покупательнице придется пересмотреть планы.