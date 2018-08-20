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Взять енота в автосалон было не лучшей идеей
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Взять енота в автосалон было не лучшей идеей 

Авторамблер 18 минут назад
Фото: Авторамблер
Кого можно взять с собой в салон для покупки новой машины? Можно захватить мужа, автоэксперта, друга, родственника или на худой конец пойти туда в одиночку.
Но эта женщина решила захватить с собой енота и результат оказался печальным.
Непоседливое животное удрало от хозяйки и начало исследовать территорию автосалона, уворачиваясь от швабры уборщицы и сотрудников, пытавшихся его поймать. Параллельно он занимался тем, что грыз и царапал новенькие автомобили и даже прокусил палец девушке-работнице. В результате сумма ущерба составила 157 тысяч рублей.
Пожалуй, теперь покупательнице придется пересмотреть планы.
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