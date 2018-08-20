Ещё
Нулевую продольную в Волгограде залило нечистотами
Далее:
Читайте также:
Ещё

Нулевую продольную в Волгограде залило нечистотами 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
В Центральном районе Волгограда на Нулевой продольной случился очередной прорыв. Рокадная дорога под стадионом «Волгоград Арена» покрылась жидкими зловонными отходами. В яму, закрывшуюся жижей, уже провалилась машина.
Сообщением об очередной коммунальной неприятности на Нулевой продольной в социальных сетях сообщил волгоградец Владислав Максимов. Мужчина сфотографировал последствия прорыва. Не сказать, что авария масштабная, но, по словам горожан, пахнет очень и очень дурно. — Лужа г… на Нулевой перед мостом в сторону центра! Водители аккуратнее! — лаконично, но эмоционально предупредил земляков волгоградец.
Мы обратились за комментариями в компанию «Концессии водоснабжения». Там пояснили, что на Нулевой продольной, скорее всего порвались коммуникации стадиона. А это уже не их зона ответственности. Между тем в соцсетях появилось видео, на котором легковушка одним колесом ушла в яму под зловонной лужей.
v1.ru: последние новости
«Паркуюсь как... »: волгоградские маршрутки убивают газон у музея-панорамы «Её в этом году ремонтировали пять раз»: В Волгограде на Тулака устраняют протечку водопровода В Ворошиловском районе трамвай насмерть сбил мужчину
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кровь, пыль и пробки: вся правда о дороге в Крым332
Миллионы россиян могут оштрафовать в сентябре15
УАЗ рассказал про обновленный «Патриот»2
Последствия для мотоциклиста: колея на скорости 100 км/ч
Volkswagen отзывает сотни тысяч авто
Видео
00:54
«Лотусы» пожгли шины на треке ради 70-летия марки
Автоновости
00:47
Последствия для мотоциклиста: колея на скорости 100 км/ч
ДТП
01:09
Новые модели Lada Granta попали на видео
Автоновости
01:11
Бампер важнее: лихач на Mercedes перевернул «Газель»
ДТП
00:39
Испанец снял на видео мучительную смерть своей жены
ДТП
01:05
Крупное ДТП произошло в Москве
ДТП
00:33
Убойная трава: новый поворот в ДТП с беременной
ДТП
00:35
Водитель мусоровоза спас мотоциклиста от смерти
ДТП
04:49
Страховщики приготовили россиянам сюрприз по ОСАГО
Автоновости
00:49
BMW показала кроссовер X7 в новом ролике
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение