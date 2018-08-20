Нулевую продольную в Волгограде залило нечистотами

В Центральном районе Волгограда на Нулевой продольной случился очередной прорыв. Рокадная дорога под стадионом «Волгоград Арена» покрылась жидкими зловонными отходами. В яму, закрывшуюся жижей, уже провалилась машина.

Сообщением об очередной коммунальной неприятности на Нулевой продольной в социальных сетях сообщил волгоградец Владислав Максимов . Мужчина сфотографировал последствия прорыва. Не сказать, что авария масштабная, но, по словам горожан, пахнет очень и очень дурно. — Лужа г… на Нулевой перед мостом в сторону центра! Водители аккуратнее! — лаконично, но эмоционально предупредил земляков волгоградец.

Мы обратились за комментариями в компанию «Концессии водоснабжения». Там пояснили, что на Нулевой продольной, скорее всего порвались коммуникации стадиона. А это уже не их зона ответственности. Между тем в соцсетях появилось видео, на котором легковушка одним колесом ушла в яму под зловонной лужей.