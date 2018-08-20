Неудавшаяся попытка подрыва поста ДПС в Грозном попала на видео

Находившиеся в машине газовые баллоны не взорвались.

Боевики попытались взорвать пост ДПС в понедельник, 20 мая на въезде в Грозный. Кадры неудачного нападения зафиксировали камеры видеонаблюдения.

На записи, опубликованной в Сети, видно, как Mercedes подъезжает к посту, затем в машине раздается взрыв, из багажника идет дым, а автомобиль продолжает движение. В иномарке находилось взрывное устройство и газовые баллоны, которые не сдетонировали.

После попытки подрыва водитель набрал скорость и сбил полицейского, который был доставлен в больницу. По машине открыли огонь, злоумышленник и находившийся в салоне авто ребенок погибли.

В этот же день несколько вооруженных ножами мужчин напали на правоохранителей в Шали и ранили двоих полицейских. Бандитов удалось уничтожить ответным огнем.

Позднее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров отметил, что нападения были совершены, чтобы помешать празднованию Курбан-Байрама, заверив однако, что в ситуация Республике стабильная.