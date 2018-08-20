Alta Motors отзывает электрические мотоциклы Redshift из-за софта

Калифорнийский производитель электробайков, компания Alta Motors, отзывает мотоциклы модели Redshift из-за программного обеспечения.

Было обнаружено, что во время езды, при вращении дросселя к своему естественному «закрытому» положению транспортное средство может остановиться.

Под отзыв подпадают некоторые единицы 2018-2019 годов модели Redshift MXR и новая модель EXR.

Хорошо, если внеплановая ситуация произойдет на парковке. Но на оживленной улице или в потоке трафика внезапная остановка электробайка может быть опасной как для пилота, так и для окружающих его участников дорожного движения. Всего перепрошивке софта подлежат 215 единиц. Компания планирует связаться со всеми владельцами напрямую.

Напомним, Redshift — легкий электрический мотоцикл для бездорожья, доступный в версиях мотокросс (MX) и супермото (SM). Компания из США сама производит электродвигатель, раму, корпуса для батарей, а также контроллеры для 40-сильных моторов, обладающих весьма приемлемыми динамическими характеристиками: мощность — 29,8 кВт и крутящий момент — 165 Нм.