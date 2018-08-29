В Приморье восстановлен проезд ещё на четырёх затопленных дорогах

Сотрудникам Примавтодора удалось восстановить проезд к некоторым подтопленным сёлам Приморья. Лишь за прошедшие сутки, транспортное сообщение было налажено с четырьмя сёлами: Тигровый, Фридман, Троицкоеи Загорное.

«Сложная дорожная обстановка сохраняется ещё во многих муниципалитетах края. Специалисты приступят к восстановительным работам сразу же, как спадёт вода», — сообщили в пресс-службе Примавтодора.

Отметим, в Приморском крае до сих пор продолжается сбор гуманитарной помощи для жителей подтопленных районов.