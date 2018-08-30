Более 36 тысяч человек уехало из Алтайского края в январе-июле 2018 года

С учетом числа прибывших (34165 человек) миграционная убыль составила 2484 человек.

В целом, население Сибири сократилось за счет миграции на 14802 человека, сообщает Новосибирскстат.

Кемеровская область за счет миграции потеряла 2728 человека, Забайкальский край — 2525, Алтайский край 2484. Миграционный прирост отмечен в Новосибирской области (+2837 человек), в Республика Тыва (+813 человек), в Республика Алтай (+312 человек), в Республика Хакасия (+283 человека).

По числу прибывших лидирует Красноярский край, за семь месяцев сюда приехало 58776 человек. Однако за это же время регион покинуло 60709 человек, в результате миграционная убыль составила 1933 человека.

Миграция населения в I полугодии 2018 года

Число прибывших в регион, человек

Число выбывших из региона, человек

Миграционный прирост (+), убыль (-), человек

Сибирский федеральный округ

294213

309015

-14802

Республика Алтай

Республика Бурятия

18956

20189

-1233

Республика Тыва

Республика Хакасия

10871

10588

Алтайский край

34165

36649

-2484

Забайкальский край

13172

15697

-2525

Красноярский край

58776

60709

-1933

Иркутская область

32382

34003

-1621

Кемеровская область

34333

37061

-2728

Новосибирская область

38952

36115

Омская область

25344

30752

-5408

Томская область

15243

16358

-1115