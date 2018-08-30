Более 36 тысяч человек уехало из Алтайского края в январе-июле 2018 года 

С учетом числа прибывших (34165 человек) миграционная убыль составила 2484 человек.
В целом, население Сибири сократилось за счет миграции на 14802 человека, сообщает Новосибирскстат.
Кемеровская область за счет миграции потеряла 2728 человека, Забайкальский край — 2525, Алтайский край 2484. Миграционный прирост отмечен в Новосибирской области (+2837 человек), в Республика Тыва (+813 человек), в Республика Алтай (+312 человек), в Республика Хакасия (+283 человека).
По числу прибывших лидирует Красноярский край, за семь месяцев сюда приехало 58776 человек. Однако за это же время регион покинуло 60709 человек, в результате миграционная убыль составила 1933 человека.
Миграция населения в I полугодии 2018 года
Число прибывших в регион, человек
Число выбывших из региона, человек
Миграционный прирост (+), убыль (-), человек
Сибирский федеральный округ
294213
309015
-14802
Республика Алтай
Республика Бурятия
18956
20189
-1233
Республика Тыва
Республика Хакасия
10871
10588
Алтайский край
34165
36649
-2484
Забайкальский край
13172
15697
-2525
Красноярский край
58776
60709
-1933
Иркутская область
32382
34003
-1621
Кемеровская область
34333
37061
-2728
Новосибирская область
38952
36115
Омская область
25344
30752
-5408
Томская область
15243
16358
-1115