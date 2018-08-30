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Естественная убыль населения Алтайского края составила 6300 человек
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Естественная убыль населения Алтайского края составила 6300 человек 

АиФ — Алтай + ещё 2 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
В первом полугодии 2018 года в Алтайском крае произошло снижение численности населения из-за естественных причин.
В январе-июле 2018 года в крае умерло 20037 человек, а родилось 13737, естественная убыль составила 6300 человек. При этом по сравнению с тем же периодом прошлого года количество родившихся сократилось на 1055, а количество умерших увеличилось на 384 человека. В перерасчете на 1000 человек населения коэффициент смертности составил 14,7 (+2,8% к 2017 году), коэффициент рождаемости — 10,1 (-6,5% к 2017 году).
Смертность детей в возрасте до 1 года сократилась в количественном выражении (103 случая против 107 в 2017 году), но в перерасчете на 1000 населения выросла на 7,6% — 7,1 против 6,6 случаев.
Также сократилось число браков и разводов (-10,2% и -4,4% соответственно). В численном выражении в первом полугодии 2018 года было зарегистрировано 7217 браков (в 2017 году — 8159) и 5827 разводов (6118).
По сравнению с другими регионами Сибири в Алтайском крае разводятся чаще.
Январь-июль
человек
на 1000 человек населения 1)
прирост (+), снижение
2018 в % к 2017
Родившихся
14792
13737
-1055
Умерших
19653
20037
102,8  из них  детей в возрасте
до 1 года
6,62)
7,12)
107,6  Естественный
прирост (убыль)
-4861
-6300
Зарегистрировано единиц:
браков
разводов
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