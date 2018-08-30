Естественная убыль населения Алтайского края составила 6300 человек

В первом полугодии 2018 года в Алтайском крае произошло снижение численности населения из-за естественных причин.

В январе-июле 2018 года в крае умерло 20037 человек, а родилось 13737, естественная убыль составила 6300 человек. При этом по сравнению с тем же периодом прошлого года количество родившихся сократилось на 1055, а количество умерших увеличилось на 384 человека. В перерасчете на 1000 человек населения коэффициент смертности составил 14,7 (+2,8% к 2017 году), коэффициент рождаемости — 10,1 (-6,5% к 2017 году).

Смертность детей в возрасте до 1 года сократилась в количественном выражении (103 случая против 107 в 2017 году), но в перерасчете на 1000 населения выросла на 7,6% — 7,1 против 6,6 случаев.

Также сократилось число браков и разводов (-10,2% и -4,4% соответственно). В численном выражении в первом полугодии 2018 года было зарегистрировано 7217 браков (в 2017 году — 8159) и 5827 разводов (6118).

По сравнению с другими регионами Сибири в Алтайском крае разводятся чаще.

Январь-июль

человек

на 1000 человек населения 1)

прирост (+), снижение

2018 в % к 2017

Родившихся

14792

13737

-1055

Умерших

19653

20037

102,8 из них детей в возрасте

до 1 года

6,62)

7,12)

107,6 Естественный

прирост (убыль)

-4861

-6300

Зарегистрировано единиц:

браков

разводов