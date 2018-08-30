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В Курске снова пройдут «ПапаСтарты»
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В Курске снова пройдут «ПапаСтарты» 

Курские известия + ещё 1 3 часа назад
Фото: Курские известия
Администрация города приглашает семьи с детьми принять участие в «Параде колясок» и конкурсе оригинальных моделей из гофрокартона «Семейный автомобиль», которые пройдут в рамках городских соревнований семейных экипажей «Папа-старты» 9 сентября на Красной площади
Для участия в конкурсах необходимо творчески представить коляску или модель автомобиля (в стихотворной, музыкальной, театральной и пр. формах). Регламент представления 1-2 минуты.
«Парад колясок» проводится по номинациям:
— конкурс закрытых колясок с кузовом (для детей в возрасте до одного года);
— конкурс открытых колясок с открытым кузовом (для детей до трёх лет).
В конкурсе принимают участие родители с детьми.
Тема оформления колясок — «Сказочное транспортное средство».
Конкурс моделей из гофрокартона «Семейный автомобиль» проводится среди родителей с детьми в возрасте от 7 до 15 лет. Это могут быть любые модели семейных автомобилей (ретро-автомобиль, спортивный автомобиль, машина будущего и т.п.) самостоятельно изготовленные участниками конкурса. Размер модели из гофрокартона 120х70 см. Модель должна быть презентована в виде костюма одного из участников (родителя или ребёнка). Участники конкурса автомоделей «Семейный автомобиль» будут соревноваться в прохождении полосы препятствий.
Заявки на участие принимаются до 3 сентября 2018 года в МБУ «Городской центр социальных программ „Спектр“ по адресу: г. Курск, ул. Сторожевая, 6, тел/факс 52-09-39, по электронной почте: spektr-kursk@inbox.ru. ВКонтакте: vk.com/spektr_kursk.
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