В Курске снова пройдут «ПапаСтарты»

Администрация города приглашает семьи с детьми принять участие в «Параде колясок» и конкурсе оригинальных моделей из гофрокартона «Семейный автомобиль», которые пройдут в рамках городских соревнований семейных экипажей «Папа-старты» 9 сентября на Красной площади

Для участия в конкурсах необходимо творчески представить коляску или модель автомобиля (в стихотворной, музыкальной, театральной и пр. формах). Регламент представления 1-2 минуты.

«Парад колясок» проводится по номинациям:

— конкурс закрытых колясок с кузовом (для детей в возрасте до одного года);

— конкурс открытых колясок с открытым кузовом (для детей до трёх лет).

В конкурсе принимают участие родители с детьми.

Тема оформления колясок — «Сказочное транспортное средство».

Конкурс моделей из гофрокартона «Семейный автомобиль» проводится среди родителей с детьми в возрасте от 7 до 15 лет. Это могут быть любые модели семейных автомобилей (ретро-автомобиль, спортивный автомобиль, машина будущего и т.п.) самостоятельно изготовленные участниками конкурса. Размер модели из гофрокартона 120х70 см. Модель должна быть презентована в виде костюма одного из участников (родителя или ребёнка). Участники конкурса автомоделей «Семейный автомобиль» будут соревноваться в прохождении полосы препятствий.

Заявки на участие принимаются до 3 сентября 2018 года в МБУ «Городской центр социальных программ „Спектр“ по адресу: г. Курск, ул. Сторожевая, 6, тел/факс 52-09-39, по электронной почте: spektr-kursk@inbox.ru. ВКонтакте: vk.com/spektr_kursk.