22-летний парень сорвался со скалы в Новороссийске во время селфи

Краснодар. 31 августа — Новая Кубань. ЧП произошло на диком пляже, расположенном, на выезде из Новороссийска.

По предварительным данным, компания молодых людей отдыхала с вечера 29 августа.

На рассвете 22-летний парень решил сделать селфи, поднявшись на высоту 15 м.

В это время произошло обрушение камня на краю скалы. Молодой человек сорвался вниз.

Как пишет издание «Наша газета Новороссийск», пострадавшего доставили в больницу, его жизни ничего не угрожает.

Известно, что парень является местным жителем.