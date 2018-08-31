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22-летний парень сорвался со скалы в Новороссийске во время селфи
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22-летний парень сорвался со скалы в Новороссийске во время селфи 

Новая Кубань + ещё 1 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 31 августа — Новая Кубань. ЧП произошло на диком пляже, расположенном, на выезде из Новороссийска.
По предварительным данным, компания молодых людей отдыхала с вечера 29 августа.
На рассвете 22-летний парень решил сделать селфи, поднявшись на высоту 15 м.
В это время произошло обрушение камня на краю скалы. Молодой человек сорвался вниз.
Как пишет издание «Наша газета Новороссийск», пострадавшего доставили в больницу, его жизни ничего не угрожает.
Известно, что парень является местным жителем.
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