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На диком пляже в Новороссийске парень, делая фото, упал с высоты 15 метров
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На диком пляже в Новороссийске парень, делая фото, упал с высоты 15 метров 

АиФ — Юг + ещё 4 49 минут назад
Фото: АиФ – Юг
Как оказалось, 29 августа вечером компания друзей решила устроить вечеринку на берегу моря. Под утро один из молодых людей захотел сделать эффектный снимок рассвета. Он поднялся на край скалы и встал на камень, который не выдержал веса его тела. Парень упал с 15-метровой высоты.
Сотрудники «скорой помощи», приехавщие на место происшествия, предварительно диагностировали у 22-летнего юноши множественные переломы.
Чтобы поднять парня с берега и поместить в машину скорой помощи, пришлось вызывать спасателей, сообщает «Наша газета Новроссийск».
Пострадавшего доставили в больницу, сейчас его жизни ничего не угрожает.
Напомним, спасатели спустили с горы на Большом Утрише в Анапе семью из 5 человек.
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