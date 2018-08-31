На диком пляже в Новороссийске парень, делая фото, упал с высоты 15 метров 

Как оказалось, 29 августа вечером компания друзей решила устроить вечеринку на берегу моря. Под утро один из молодых людей захотел сделать эффектный снимок рассвета. Он поднялся на край скалы и встал на камень, который не выдержал веса его тела. Парень упал с 15-метровой высоты.
Сотрудники «скорой помощи», приехавщие на место происшествия, предварительно диагностировали у 22-летнего юноши множественные переломы.
Чтобы поднять парня с берега и поместить в машину скорой помощи, пришлось вызывать спасателей, сообщает «Наша газета Новроссийск».
Пострадавшего доставили в больницу, сейчас его жизни ничего не угрожает.
Напомним, спасатели спустили с горы на Большом Утрише в Анапе семью из 5 человек.