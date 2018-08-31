В «Спецавтобазе» Екатеринбурга сменилась власть — почему это важно

Директор ЕМУП «Спецавтобаза» Нафик Фамиев ушел со своего поста. Об этом он объявил в пятницу, 31 августа, на своей странице в соцсети. Свой уход он объяснил состоянием здоровья, которое было подорвано в результате заболевания, потребовавшего длительного лечения и восстановления после.

Одновременно с этим стало известно о назначении нового директора. Им стал заместитель министра природных ресурсов Свердловской области Сергей Пономарев . О предстоящем назначении с 3 сентября сообщает Znak.com ссылаясь на собственные источники.

Интерес к екатеринбургской «Спецавтобазе», ранее обслуживающей мусоровозы и свалки, оказался велик после мусорной реформы. Начатая около двух лет назад на федеральном уровне, она предполагала создание мусорного оператора, который должен организовать централизованное управление потоками твердых бытовых отходов. Свердловская область стала пилотным регионом, а упомянутый ЕМУП получило под свой контроль треть территории региона и — потенциально — колоссальные потоки денег.

Долгое время персона Нафика Фамиева обсуждалась в контексте разговоров об аффилированности его самого к лидерам и, вероятно, монополистам коммунального рынка Екатеринбурга. Чьи интересы бы теперь уже бывший директор не представлял, его сменщик таких связей не имеет.