Экс-инспектор ГИБДД отправился в колонию за взятки от выпускников автошколы

Бывший сотрудник ГИБДД из Славгородского района осужден за получение взяток от выпускников автошколы, желающих получить водительские удостоверения.

Следствием и судом установлено, что в 2017 году обвиняемый систематически получал от 5 до 15 тысяч рублей в качестве платы за проставление оценок в экзаменационные листы учеников без фактической сдачи экзаменов. Мужчину также признали виновным в превышении должностных полномочий.