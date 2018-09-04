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Экс-инспектор ГИБДД отправился в колонию за взятки от выпускников автошколы
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Экс-инспектор ГИБДД отправился в колонию за взятки от выпускников автошколы 

АиФ — Алтай + ещё 1 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Бывший сотрудник ГИБДД из Славгородского района осужден за получение взяток от выпускников автошколы, желающих получить водительские удостоверения.
Следствием и судом установлено, что в 2017 году обвиняемый систематически получал от 5 до 15 тысяч рублей в качестве платы за проставление оценок в экзаменационные листы учеников без фактической сдачи экзаменов. Мужчину также признали виновным в превышении должностных полномочий.
Суд приговорил обвиняемого к 3 годам 10 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.
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