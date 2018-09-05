В Волгограде задержали серийных угонщиков автомобилей премиум-класса

Полиция задержала в Волгограде с поличным двух ранее судимых мужчин 37 лет и 41 года за угон элитных иномарок в разных регионах России.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД , мужчины попались на краже внедорожника Toyota Land Cruiser Prado в Советском районе. Полицейские нашли у них и забрали сканеры для отключения сигнализаций, отмычки для взлома замков зажиганий, радиостанции и приспособления для подавления спутниковых сигнализаций. В гараже похитителей в Кировском районе полицейские обнаружили разукомплектованный внедорожник Toyota Land Cruiser Prado. Как оказалось, мужчины «специализировались» на угоне именно этой модели авто. Они украли 11 таких внедорожников. Отметим, что злоумышленники сознались в угоне 14 авто премиум-класса в Саратовской, Ростовской, Астраханской и Волгоградской областях, а также в Ставропольском крае. Всех их мужчины похитили в течение года.

Задержанные перегоняли машины в арендованные гаражи, разбирали их, меняли идентификационные данные и продавали по поддельным документам. Теперь им грозит за это до 10 лет колонии.