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В Волгограде задержали серийных угонщиков автомобилей премиум-класса
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В Волгограде задержали серийных угонщиков автомобилей премиум-класса 

АиФ Волгоград + ещё 1 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Полиция задержала в Волгограде с поличным двух ранее судимых мужчин 37 лет и 41 года за угон элитных иномарок в разных регионах России.
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД, мужчины попались на краже внедорожника Toyota Land Cruiser Prado в Советском районе. Полицейские нашли у них и забрали сканеры для отключения сигнализаций, отмычки для взлома замков зажиганий, радиостанции и приспособления для подавления спутниковых сигнализаций. В гараже похитителей в Кировском районе полицейские обнаружили разукомплектованный внедорожник Toyota Land Cruiser Prado. Как оказалось, мужчины «специализировались» на угоне именно этой модели авто. Они украли 11 таких внедорожников. Отметим, что злоумышленники сознались в угоне 14 авто премиум-класса в Саратовской, Ростовской, Астраханской и Волгоградской областях, а также в Ставропольском крае. Всех их мужчины похитили в течение года.
Задержанные перегоняли машины в арендованные гаражи, разбирали их, меняли идентификационные данные и продавали по поддельным документам. Теперь им грозит за это до 10 лет колонии.
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