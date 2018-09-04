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Подозреваемый в ранении жениха на свадьбе и убийстве задержан в Каменске
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Подозреваемый в ранении жениха на свадьбе и убийстве задержан в Каменске 

АиФ Ростов + ещё 2 46 минут назад
Фото: АиФ Ростов
Подозреваемый в ранении жениха во время свадьбы и убийстве его свидетеля задержан в Каменске-Шахтинском.
Инцидент произошел поздним вечером 2 сентября на улице Героев Пионеров.
В результате инцидента свидетель получил смертельное ранение, жених, которому ножом повредило почку, госпитализирован. Нападавший скрылся.
Согласно информации следственного управления СКР по Ростовской области, 3 сентября по подозрению в преступлении задержан ранее судимый мужчина. Он уже сознался в нападении на потерпевших.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 (убийство) и ч.3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).
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