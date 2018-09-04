Подозреваемый в ранении жениха на свадьбе и убийстве задержан в Каменске

Подозреваемый в ранении жениха во время свадьбы и убийстве его свидетеля задержан в Каменске-Шахтинском.

Инцидент произошел поздним вечером 2 сентября на улице Героев Пионеров.

В результате инцидента свидетель получил смертельное ранение, жених, которому ножом повредило почку, госпитализирован. Нападавший скрылся.

Согласно информации следственного управления СКР по Ростовской области, 3 сентября по подозрению в преступлении задержан ранее судимый мужчина. Он уже сознался в нападении на потерпевших.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 (убийство) и ч.3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).