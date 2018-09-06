В Ярославле расклейщики фальшивых листовок избили депутата областной думы от партии «Парнас» 

В Ярославле 5 сентября избили депутата областной думы от партии «Парнас» Сергея Балабаева. По его словам, это сделали единороссы. Депутат госпитализирован с сотрясением мозга.
Политик гулял с сыном, когда ему позвонили жители и сообщили, что неизвестные расклеивают в одном из подъездов дома на улице Ньютона поддельные листовки «Парнаса» с экстремистскими лозунгами и призывом бойкотировать выборы по причине снятия списка партии, говорится в Facebook
партии.
Балабаев зашел в подъезд за мужчиной, который, как ему показалось, и расклеивал листовки, и на депутата сразу напали. «Сергей получил удары ногами и руками по голове, в пах и корпус. К нападавшему сзади присоединился второй. Сын Балабаева вызвал полицию. Нападавшие пытались скрыться, но их блокировали жители до прибытия полицейских», — сообщили в партии.
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По мнению депутата, на него напали члены штаба кандидата в депутаты облдумы от «Единой России» Романа Слонина: в них он опознал постоянных участников собраний единоросса. На место происшествия приехал начальник штаба Слонина, который пытался выгородить преступников.
Балабаев написал заявление о нападении и поехал в больницу. По предварительным данным, он получил сотрясение мозга.
Это не первое нападение на кандидата «Парнаса», отмечают в партии. В Рыбинске днем ранее, 4 сентября, сожгли машину муниципального депутата Дмитрия Бондарева.
28 августа Ярославский областной суд постановил снять единый список «Парнаса» с выборов. Претензии к партии сводятся к якобы некачественному проведению собрания по выдвижению списка кандидатов, сообщается на сайте
партии. В политическом объединении считают решение неправосудным и осудили вмешательство властей в избирательный процесс. Помимо Сергея Балабаева в списке партии были его сын Артем Балабаев, Евгений Журавлев и Дмитрий Бондарев.
Председатель Партии народной свободы Михаил Касьянов рассказал
"Эху Москвы", что Верховный суд рассмотрит жалобу на снятие «Парнаса» с региональных выборов в Ярославской области 7 сентября, за два дня до голосования.