Ещё
В Ярославле расклейщики фальшивых листовок избили депутата областной думы от партии «Парнас»
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Ярославле расклейщики фальшивых листовок избили депутата областной думы от партии «Парнас» 

Newsru.com + ещё 5 50 минут назад
Фото: Newsru.com
В Ярославле 5 сентября избили депутата областной думы от партии «Парнас» Сергея Балабаева. По его словам, это сделали единороссы. Депутат госпитализирован с сотрясением мозга.
Политик гулял с сыном, когда ему позвонили жители и сообщили, что неизвестные расклеивают в одном из подъездов дома на улице Ньютона поддельные листовки «Парнаса» с экстремистскими лозунгами и призывом бойкотировать выборы по причине снятия списка партии, говорится в  Facebook
партии.
Балабаев зашел в подъезд за мужчиной, который, как ему показалось, и расклеивал листовки, и на депутата сразу напали. «Сергей получил удары ногами и руками по голове, в пах и корпус. К нападавшему сзади присоединился второй. Сын Балабаева вызвал полицию. Нападавшие пытались скрыться, но их блокировали жители до прибытия полицейских», — сообщили в партии.
— Неизвестные открыли огонь по кандидату в губернаторы Подмосковья экологу Лилии Беловой, которая накануне обвинила губернатора Воробьева
По мнению депутата, на него напали члены штаба кандидата в депутаты облдумы от «Единой России» Романа Слонина: в них он опознал постоянных участников собраний единоросса. На место происшествия приехал начальник штаба Слонина, который пытался выгородить преступников.
Балабаев написал заявление о нападении и поехал в больницу. По предварительным данным, он получил сотрясение мозга.
Это не первое нападение на кандидата «Парнаса», отмечают в партии. В Рыбинске днем ранее, 4 сентября, сожгли машину муниципального депутата Дмитрия Бондарева.
28 августа Ярославский областной суд постановил снять единый список «Парнаса» с выборов. Претензии к партии сводятся к якобы некачественному проведению собрания по выдвижению списка кандидатов, сообщается на  сайте
партии. В политическом объединении считают решение неправосудным и осудили вмешательство властей в избирательный процесс. Помимо Сергея Балабаева в списке партии были его сын Артем Балабаев, Евгений Журавлев и Дмитрий Бондарев.
Председатель Партии народной свободы Михаил Касьянов рассказал
"Эху Москвы", что Верховный суд рассмотрит жалобу на снятие «Парнаса» с региональных выборов в Ярославской области 7 сентября, за два дня до голосования.
Newsru.com: последние новости
В Турции 13 россиян пострадали в ДТП: в их автобус врезался грузовик (ФОТО) Московский таксист при попытке изнасилования избил белорусскую певицу Ольгу Жукову Прокуратура потребовала пересмотреть дело спикера тюменской думы, отделавшегося штрафом за ДТП с двумя погибшими
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Немецким экспертам понравилась Lada Vesta SW Cross
ГИБДД, ложь и видео: ВС защитил активиста7
УАЗ показал обновленный «Патриот»1
Чем Renault Dokker лучше кроссовера?
Россияне лишатся дешевых иномарок Renault из-за Lada45
Видео
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
«Никогда не увижу сына»: сбившей ребенка дали срок
ДТП Статьи
04:10
Водители готовятся к худшему
Автоновости Статьи
02:10
Мост за 25 млн снова отремонтируют на 17 млн
ДТП
00:45
В Москве автомобиль пробил ограждения и упал в реку
ДТП
01:00
Россияне лишатся дешевых иномарок Renault из-за Lada
Бортжурнал
00:54
«Лотусы» пожгли шины на треке ради 70-летия марки
Автоновости
00:17
Самосвал провалился под землю в центре Москвы
ДТП
00:47
Последствия для мотоциклиста: колея на скорости 100 км/ч
ДТП
00:38
В Петербурге на ходу загорелся автобус
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение