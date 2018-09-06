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«Бетонная плита держалась на газовой трубе». Стали известны подробности ЧП на Ковалихинской улице
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«Бетонная плита держалась на газовой трубе». Стали известны подробности ЧП на Ковалихинской улице 

nn.ru + ещё 2 36 минут назад
Фото: nn.ru
Об обрушении стены, о котором мы сегодня утром писали, в единую дежурно-диспетчерскую службу Нижнего Новгорода сообщение поступило вчера, 5 сентября, в 19.20. На место оперативно выехали аварийно-спасательный отряд и оперативно-спасательная группа МКУ «Управление ГО ЧС Нижнего Новгорода», которые оцепили вход в здание. На месте работали 12 человек, экскаватор ОАО «Нижегородский водоканал» и кран АО «Теплоэнерго».
Как писал NN.RU, некоторые нижегородцы считают, что обрушение произошло из-за строительства 18-этажной высотки рядом с этим домом. В администрации города причины обрушения подпорки не назвали. Указав, что после того, как подпорка рухнула, бетонная плита — крыша подъезда — держалась только на одной опоре — газовой трубе. Ее вчера сняли спасатели.
Как отметил первый заместитель руководителя управления ГО ЧС Сергей Михайлов, пострадавших нет и сейчас жизни и здоровью жителей ничего не угрожает.
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