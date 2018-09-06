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На Ковалихинской рухнула опорная бетонная плита подъезда дома
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На Ковалихинской рухнула опорная бетонная плита подъезда дома 

АиФ Нижний Новгород + ещё 3 1 час назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Опорная бетонная плита над входом в подъезд дома №51 на улице Ковалихинской в Нижнем Новгороде обрушилась 5 сентября.
По данным городской администрации, сообщение об обрушении поступило в 18:10, на место выехала оперативно-спасательная группа управления ГО ЧС Нижнего Новгорода и аварийно-спасательный отряд. Они оцепили вход в жилой дом.
Заместитель руководителя управления ГО ЧС Сергей Михайлов сообщил, что рухнула подпорка бетонной плиты. В результате плита держалась только на одной опоре — газовой трубе. Никто не пострадал.
«На данный момент доступ в здание возобновлен, жители попали в свои квартиры, — отметил Сергей Михайлов. — Жизни и здоровью жителей ничего не угрожает».
Не месте работали 12 человек, а также кран АО «Теплоэнерго» и экскаватор ОАО «Нижегородский водоканал».
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