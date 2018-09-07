Русло реки Пивоварки в Барнауле засыпали строительным мусором

Русло барнаульской реки Пивоварки засыпали строительным мусором, информирует общественная организация «Гражданский патруль».

Таким образом власти решили проблему с мостом. Напомним, старый мост, который находился в районе дома №69 по ул. Новороссийская, размыло талыми водами еще в мае. Местные жители просили власти восстановить объект, ведь по нему не только ездят машины, но и ходят школьники. Люди сами пытались засыпать провал, но тщетно. Замглавы городской администрации по сельскому хозяйству Александр Алексеенко пообещал провести ремонтные работы.

В итоге проход восстановили, но, как сообщают местные жители, они теперь ходят по насыпи из строительного мусора и автомобильных покрышек. И эта куча мусора просто перекрыла русло реки.