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Русло реки Пивоварки в Барнауле засыпали строительным мусором
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Русло реки Пивоварки в Барнауле засыпали строительным мусором 

АиФ — Алтай + ещё 1 55 минут назад
Фото: АиФ - Алтай
Русло барнаульской реки Пивоварки засыпали строительным мусором, информирует общественная организация «Гражданский патруль».
Таким образом власти решили проблему с мостом. Напомним, старый мост, который находился в районе дома №69 по ул. Новороссийская, размыло талыми водами еще в мае. Местные жители просили власти восстановить объект, ведь по нему не только ездят машины, но и ходят школьники. Люди сами пытались засыпать провал, но тщетно. Замглавы городской администрации по сельскому хозяйству Александр Алексеенко пообещал провести ремонтные работы.
В итоге проход восстановили, но, как сообщают местные жители, они теперь ходят по насыпи из строительного мусора и автомобильных покрышек. И эта куча мусора просто перекрыла русло реки.
Общественники обратились с жалобой в прокуратуру.
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