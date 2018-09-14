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219 млн рублей потратит ФКУ ДСД «Дальний Восток» на оборудование федеральных трасс системами видеоконтроля
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219 млн рублей потратит ФКУ ДСД «Дальний Восток» на оборудование федеральных трасс системами видеоконтроля 

RUБЕЖ + ещё 9 21 час назад
Фото: RUБЕЖ
ФКУ ДСД «Дальний Восток» планирует направить 219 млн рублей на оборудование федеральных трасс камерами фотовидеофиксации. Межрегиональная дирекция федерального дорожного агентства 31 августа 2018 года разместила информацию о госконтракте на официальном сайте госзакупок.
Согласно техзаданию аппаратно-программный комплекс фотовидеофиксации должен распознавать государственные регистрационные знаки транспортных средств. Кроме того, подрядчик будет обязан поставить программное обеспечение для программно-аппаратного комплекса отечественного производства. Уровень защиты ПО должен быть не ниже чем «Высокий» по ГОСТ Р 50.2.077-2014.
Комплексы фотовидеофиксации установят на дорогах Хабаровского, Камчатского, Приморского краев и Амурской области.
Камерами оборудуют трассу P-297 «Амур» (38 комплексов на двух участках), А-370 «Уссури» (29 комплексов на двух участках) и на трассе А-401 (6 комплексов).
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