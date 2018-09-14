219 млн рублей потратит ФКУ ДСД «Дальний Восток» на оборудование федеральных трасс системами видеоконтроля

ФКУ ДСД «Дальний Восток» планирует направить 219 млн рублей на оборудование федеральных трасс камерами фотовидеофиксации. Межрегиональная дирекция федерального дорожного агентства 31 августа 2018 года разместила информацию о госконтракте на официальном сайте госзакупок.

Согласно техзаданию аппаратно-программный комплекс фотовидеофиксации должен распознавать государственные регистрационные знаки транспортных средств. Кроме того, подрядчик будет обязан поставить программное обеспечение для программно-аппаратного комплекса отечественного производства. Уровень защиты ПО должен быть не ниже чем «Высокий» по ГОСТ Р 50.2.077-2014.

Комплексы фотовидеофиксации установят на дорогах Хабаровского, Камчатского, Приморского краев и Амурской области.

Камерами оборудуют трассу P-297 «Амур» (38 комплексов на двух участках), А-370 «Уссури» (29 комплексов на двух участках) и на трассе А-401 (6 комплексов).