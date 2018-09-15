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На автомобили иностранных делегаций не будут устанавливать ГЛОНАСС
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На автомобили иностранных делегаций не будут устанавливать ГЛОНАСС 

Парламентская газета + ещё 8 9 часов назад
Фото: Парламентская газета
Транспорт, который используется для обеспечения официальных визитов иностранных делегаций и мероприятий, которые проводят Президент, Правительство или Федеральное Собрание России, не должны будут оснащать системой спутниковой навигации ГЛОНАСС.
Сегодня аппаратуру, позволяющую отслеживать местоположение транспортного средства, должны в обязательном порядке устанавливать собственники автобусов, троллейбусов и грузовых автомобилей, которые используются для перевозки опасных грузов. Исключения из этих правил раньше были сделаны только для физических лиц, которые не используют такие виды транспорта для предпринимательской деятельности, а также для транспорта, который используют военные и силовые структуры.
Теперь систему не будут устанавливать также на автомобили, которые используют организации, подведомственные Управлению делами Президента РФ, транспорт, необходимый для выездных мероприятий, проводимых Президентом и Правительством России, Госдумой и Советом Федерации, а также для обеспечения визитов глав иностранных государств и их правительств, парламентских и правительственных делегаций и руководителей международных организаций.
Система «ЭРА-ГЛОНАСС» определяет и передаёт в Ространснадзор данные о месте нахождения и времени следования транспортного средства. Это делается для того, чтобы контролировать перемещения сотрудников, скорость транспорта, соблюдение водителем графика работы и отдыха, технических характеристик транспорта.
Впервые обязанность устанавливать эту аппаратуру Правительство ввело в 2008 году, с чего началось поэтапное введение новой системы. Сами правила с тех пор несколько раз претерпевали изменения, и сегодняшний регламент, обязывающий устанавливать ГЛОНАСС на автотранспорт, рассчитанный на перевозку восьми и более пассажиров и грузовиков с опасными грузами, действует с 2012 года.
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