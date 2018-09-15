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Рязанец заплатил 350 тыс. руб алиментов, чтобы не лишиться водительских прав
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Рязанец заплатил 350 тыс. руб алиментов, чтобы не лишиться водительских прав 

АиФ Рязань + ещё 24 1 час назад
Фото: АиФ Рязань
Чтобы не лишиться прав на управление автомобилем рязанец заплатил долг по алиментам, сообщает пресс-служба УФССП России по Рязанской области.
Установлено, что рязанец должен был платить алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка. Однако, свои обязанности он не выполнял.
Для полного исполнения решения суда пристав вызвал должника, чтобы вручить ему требование о временном ограничении на пользование специальным правом на управление транспортным средством.
Страх лишиться водительского удостоверения заставил должника явиться в отдел судебных приставов со всей суммой долга — более 350 тысяч рублей. В итоге все деньги под расписку перешли матери ребенка.
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